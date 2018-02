Läti reporter eestlaste aktsiisi protestist: lätlased ei oleks selleks suutelised

Teiste seas intervjueeris Lust ka Läti telereporterit Laurat, kes väljendas imestust eestlaste korraldatud protesti üle. «See on uskumatu, mida eestlased on siin korraldanud. Meie arvates lätlased ei ole millekski selliseks suutelised,» lausus telereporter.

Kui Lust küsis sellele põhjendust, vastas Läti naisreporter, et nende kultuur ei ole lihtsalt selline. «Meie inimesed ei ole võimelised midagi sellist korraldama,» kordas reporter Laura.

Sellega, et eestlased ostavad Lätist kütust ja alkoholi, oli reporter rahul. «Eestlased toovad oma raha meile, Läti riigi eelarvesse,» lausus naine. Lusti küsimusele, kas reporter on selle üle ka õnnelik, vastas naine, et jah loomulikult.