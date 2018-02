Endine Raadiku koolimaja läheb 1,5 miljoni euroga müüki

RKAS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel Tallinna linnas Raadiku 10 asuva hoonestatud kinnistu alghinnaga 1,5 miljonit eurot. Pakkumise esitamise tähtaeg on 13. märts kell 14, teatas RKAS.

Endine koolihoone on olnud alates 2015. aasta algusest kasutuseta, kütmata. Hoone on halvas seisukorras. Katuseakendest ja võimla laest esineb läbijookse. Mitmed avatäited on lõhutud ja vineeriga kaetud.