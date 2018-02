Logistikud ägavad aastate suurima hinnatõusu all

Logistikafirma Via3L juht Lauri Latt: konkurents sööb hinnatõusu ära

«Kuigi logistikasektori kulud on kõvasti kasvanud, ei saa kõiki kulusid kindlasti nii-öelda kliendihinnale juurde panna, kuna konkurents sektoris on väga kõva. Seega peavad ettevõtted otsima säästu ja efektiivsust, et edaspidi ka edukalt edasi liikuda. Tore on näha, et veomahud on üleval, see annab ka võimaluse efektiivust otsida.

Ma ei saa nõustuda sellise jutuga, et transporditeenuse hind tõuseb 20–30 protsenti. Rahvusvahelises transpordis ei ole selline hinnatõus lihtsalt reaalne. Räägime pigem hinnatõusust, mis jääb 2–5 protsendi vahele, sõltuvalt kauba iseloomust ja turust. Transpordi hind moodustab toote jaehinnast umbes 5 protsenti, seega on mõju lõpphindadele äärmiselt väike. Pigem on see lihtsalt võimalus kaupmeestel kallimat hinda põhjendada.»