Eesti väikeõlletootja ehitab uue võimsa pruulikoja

Põhjala Brewing AS ning Noblessneri sadamalinnaku arendaja, BLRT Grupi tütarettevõte Galeriimaja OÜ sõlmisid vahetult enne vabariigi aastapäeva 15-aastase üürilepingu, mille kohaselt investeerib kinnistu omanik hoone renoveerimisse ligi 1,8 miljonit eurot ning Põhjala rajab ajaloolisesse Noblessneri laevatehase koostetsehhi aadressil Peetri 5 moodsa pruulikoja koos õllerestorani ja poega.

«Uue pruulikoja rajamise plaan on meil juba mitu aastat,» ütles Põhjala üks asutajatest ning tegevjuht Enn Parel. «Meie praeguse Nõmme pruulikoja tootmismaht ei võimalda rahuldada nõudlust, mis on viimase paari aastaga järsult kasvanud. Nõudluse kasv tuleb suuresti eksporditurgudelt,» lisas ta.

Põhjala ekspordib 70 protsenti oma toodangust kokku 30 välisturule. Eesti kõrval müüakse kõige enam Põhjala õlut Soomes, Prantsusmaal, Hollandis, Hiinas ja Itaalias. Pareli sõnul on Põhjala suur menu kaugemates riikides tingitud lisaks väga kõrgele kvaliteedile ja jõulistele maitsetele ka keskendumisest tumedatele ja tammevaatides laagerdatud õlledele, mis kannatavad paremini transporti Euroopasse ja väljapoolegi.

«Meie õlled on hästi tuntud käsitööõllesõprade hulgas üle maailma ja tellimused on pidevalt kasvanud. Töötame alates avamisest täisvõimsusel ning neli laienemist Nõmme pruulikojas on viinud sealse hoone ja seadmepargi kriitilise piirini, mis ei võimalda hoogsat kasvutempot jätkata,» selgitas Põhjala peapruulmeister Chris Pilkington.