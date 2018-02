Eesti autovedajad näevad vaid naabrite tagatulesid

Riik kinkis kütusefirmadele uue ärisuuna

Eesti kõrge kütuseaktsiis on head kaardid kätte mänginud Eesti kütusemüüjatele, kel on tanklad püsti ka Lätis ja Leedus. Üks neist on näiteks Olerex, kelle müük lõunanaabrite tanklates kasvas mullu plahvatuslikult – tervelt 3500 protsenti.

Seal tangivad nii veokid kui eraautod, lisaks tuuakse kütust kaasa kanistrites. Olerexi ühe omaniku Antti Moppeli sõnul müüsid nad eelmisel aastal iga kümnenda kütuseliitri välismaal ning see tendets jätkub. «Ehkki ka Läti tõstab 2018. aasta alguses kütuseaktsiisi, jälgivad lätlased väga täpselt seda, et hinnavahe Eestiga säiliks,» selgitas Moppel.

Suurettevõtja sõnul konkureerib Eesti riik maksupoliitika kaudu naaberriikidega täpselt samamoodi, nagu ettevõte oma konkurentidega. «Tark maksupoliitika annab riigile naabrite ees võimsa konkurentsieelise. Rumala maksupoliitika märgiks on kaubandusturism naaberriikidesse,» rääkis mees.

Ka Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles, et Eesti riik on neile kinkinud justkui uue ärisuuna. Nimelt sõlmisid nad hiljaaegu partnerlepingud Läti ja Leedu tanklatega, kes pakuvad Alexela kliendikaardi ettenäitamisel soodsamat tankimisvõimalust. «See on väga hästi käima läinud,» kiitis Vaht.

Vahti sõnul oli sammu põhjuseks lihtsalt see, et kliendid seda tungivalt nõudsid. «Kui meie klient on nagunii seal, siis ainuke õige lahendus oli nende juurde minna. See on teinud nende elu mugavamaks ja andnud meile uue ärisuuna.»