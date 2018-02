Omniva käive kasvas mullu ligi saja miljoni euroni

«Sel aastal saab Omniva saja-aastaseks, samal ajal läheneme ka oma käibelt sajale miljonile. See on ettevõtte jaoks märgilise tähendusega,» ütles Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer. «Eriti rõõmustavaks teeb selle saavutuse kasv põhiäris ja koduturul Baltikumis.»

Rahvusvahelise äri teenuste müügitulu jäi möödunud aastal sarnaselt 2016. aastale 29 miljoni euro ligi. Rahvusvahelise äri sisuks on eeskätt Hiina kaupade transiit üle kogu maailma. 2017. aastal edastati saadetisi ligi sajasse sihtriiki. Enim saadetisi liikus Baltikumi, Ida-Euroopa ning Skandinaavia suunal.

Kontserni tütarettevõtte Maksekeskuse müügitulu kasvas võrreldes 2016. aastaga 101 protsenti. 2018. aastaks planeerib AS Maksekeskus jätkata olemasoleva IT-platvormi täiustamist ning laiendada tegevust Läti turul. Omnival on Maksekeskuses 57 protsendi suurune osalus.

Kontserni kulu oli 2017. aastal 99 miljonit eurot, mis on viis protsenti rohkem kui aasta tagasi. Kulude kasvu mõjutas tööjõukulude kasv, mida mõjutas nii miinimumpalga kasv kui ka ettevõtte esmatasandi töötajate suurim palgatõus läbi aastate.

Omniva kontserni põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele AS Eesti Post kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse osutamine Läti ja Leedu turul.