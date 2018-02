USA relvatööstuse aktsiad on koolitulistamise tagajärjel languses

Relvatootja American Outdoor Brands’i aktsiad on Florida koolitulistamisest langenud 8%, Vista Outdoor’i aktsiad 7% ning samuti on väikese languse teinud Sturm Ruger’i aktsiad, vahendab CNN .

Viimaste nädalate jooksul on Ameerika Ühendriikide riikliku relva assotsiatsooni (NRA) aktiivselt kritiseeritud ning seetõttu on ka mitmed suured brändid lõpetanud oma koostöö antud oganisatsiooniga.

Nii andis First National Bank of Omaha teada, et nad lõpetavad NRA-brändi Visa kaartide väljastamise ning kuus autorendifirmat, nende hulgas ka Hertz ja Budget, lubasid lõpetada siiani kehtinud soodustused NRA liikmetele.

Ka Vabariikliku partei poliitikud on lõpuks valmis järeleandmisteks ning nii Florida kuberner Rick Scott, kui senaator Marco Rubio on teinud ettepaneku tõsta miinimum vanust relvade ostmiseks 18-lt 21-le.

See kõik on endaga kaasa toonud kohaliku relvatööstuse müügi languse. Sturm Ruger teatas, et nende käive ja kasum on langenud üle kümne protsendi ning eelmisel aastal pidi ettevõte koondama 700 töökohta. Remington, teine suur relvatootja, andis teada, et nad valmistuvad pankroti avalduse sisse andmiseks.