Pyeongchangi pärand: kas olümpiamängud olid oma hinda väärt?

Olümpiamängud on üha kasvavate kulutuste pärast saanud juba kurikuulsaks. 2014. aasta Venemaa taliolümpiamängud Sotšis läksid riigile maksma 50 miljardit dollarit. Montreal maksis 1976. aastal peetud olümpiamängude võlgu tagasi peaaegu 30 aastat. Küsimus on, kas Pyeongchangi ootab sama saatus?

Tegu on iseenesest loogilise otsusega, sest staadion võib mahutada kogu Pyeongchangi elanikkonda. Mis saab aga ülejäänud hoonestusest, on hetkel vägagi ebaselge. Nende ülevalpidamine muutiks linnale kahtlemata väga koormavaks ja neid saaks kasutada raha teenimiseks ainult külmal ajal aastast.

Pyeongchang plaanitakse nüüd muuta talispordi ja turismi sihtkohaks, kuid Lõuna-Korea president Park on juba muret tundnud selle üle, et tegu on suhteliselt raskesti ligipääsetava kohaga, mis on suurtest asulatest kaugel ega sisalda just kuigi palju ööbimiskohti.