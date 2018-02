Saarte Hääl: Nasva mahlatehas pani uksed kinni

«Mõttekam on võtta teenust, kui hoida inimest palgal,» ütles Saarte Häälele Kadastiku Õunaaed omanik Riho Kadastik, kes müüs tehasehoone beebitoitu valmistavale ettevõttele Saaregurmee OÜ.

Kuna Riho Kadastik sai omal ajal LEADER-meetmest tehase rajamiseks umbes 200 000 eurot toetust, on Saarte koostöökogu tegevjuht Terje Aus väljendanud lootusrikkalt alustanud ettevõtmise lõpetamise pärast pettumust. Riho Kadastik märkis aga, et ajad ja olud muutuvad ning mõistlik on muutustele reageerida. «Kui ei tasu teha, siis ei ole ka mõtet teha.»