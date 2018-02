Koostööpartnerid hülgavad USA suurima tulirelvade lobisti

Koostööpartnerid hakkasid mittetulunduslikku relvaorganisatsiooni hülgama pärast seda, kui NRA juht Wayne LaPierre teatas avalikult, et demokraadid ja meedia kasutavad 17 hukkunuga lõppenud Florida koolitulistamist nende vastu ära, et piirata jumala poolt antud relva kandmise õigusi.

LaPierre nimetas relvakäitluse piiramist nõudvaid inimesi «Euroopa-stiilis sotsialistideks», kes tahavad piirata inimeste vabadust ja neid kontrollida. Piirangute asemel leidis LaPierre hoopis, et USA õpetajad tuleks relvastada. Selle ettepanekuga nõustus ka president Donald Trump, vaatamata sellele, et USA Õpetajate Assotsatsioon on ideele tugevalt vastu.

Pärast tulistamist on hakanud paljud aktivistid õhutama sotsiaalmeedias boikotti nende ettevõtete vastu, kes pakuvad NRA liikmetele mitmesuguseid soodustusi. Twitteris on juba liikvel trendiv hashtag #BoycottNRA ja see on mitmetele firmadele hirmu nahka löönud.

Koostöö NRA'ga on nüüdseks hüljanud enam kui kuus ettevõtet, kelle hulka kuuluvad muuhulgas näiteks pank First National Bank of Omaha ja USA kohalik autolaenutushiiglane Enterprise Holdings. Lisaks neile on NRA-le mitmesuguste soodustuste tegemise lõpetanud ka MetLife kindlustus, Avis Budget Group, turvafirma Simplisafe ja turvafirma Symantec Corp.