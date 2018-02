Tarbekaupade hiid ähvardab Facebooki ja Google libauudiste tõttu rahata jätta

Unilever, mille alla kuuluvad nii Dove, Lipton kui Ben& Jerry's, on üks suurimaid reklaamile kulutavaid ettevõtteid maailmas, vahendab CNN . Unileveri aastane turunduseelarve on 8 miljardit eurot, millest 25% kulutatakse digitaalsele reklaamile.

Facebook ja Google on tänu oma laiale haardele ja suurele andmemahule domineerinud internetireklaamide turgu juba mitmeid aastaid. 2017. aastal jõudis 60% ettevõtete poolt digitaalse reklaami peale kulutatud rahast just nende taskutesse.

Google on juba varemgi ebasoosingu alla sattunud, sest ettevõtted on avastanud, et nende reklaame näidatakse vastuoluliste Youtube videote kõrval. Facebooki on samal ajal süüdistatud libauudiste levitamises, välisriikide valimistesse sekkumises ja sotsiaalmeediasõltuvuse tekitamises.