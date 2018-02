Prantsusmaa farme ähvardab pankrotilaine

Põllumeeste liidu juht Christiane Lambert ütles, et Prantsusmaa võib leppe sõlmimisel kaotada 20 000 kuni 25 000 farmi, kuivõrd see lubaks kümnete tuhandete tonnide odava Lõuna-Ameerika veiseliha importimist Euroopasse.

Kolmapäeval avaldasid veisekasvatajad üle Prantsusmaa meelt leppe vastu, mis võib tähendada kuni 99 000 tonni veiseliha importimist aastast. Mõned meeleavaldajad väljendasid muret, et Mercosuri riikides kasutatakse hormoone, mis kiirendavad veiste kasvu, kuid mis on Euroopas keelatud.

Kohtumisel talunikega lubas riigi president Emmanuel Macron, et Prantsusmaa ei hülga toiduohutust. «Prantsusmaal ei hakka kunagi olema hormoonidega veiseliha,» ütles Macron. «Me ei langeta oma sotsiaalsete-, keskkonna- ega tervishoiunõuete standardeid.»

Kahe bloki vahelise vabakaubandusleppe läbirääkimised algasid taas sel kolmapäeval. Eelneva läbirääkimisvooru lõpul teatas Euroopa Liit, et on valmis lubama tariifideta importida kuni 99 000 tonni Lõuna-Ameerika veiseliha aastas, varem pakutud 70 000 tonni asemel. See pälvis aga Euroopa veisekasvatajate laialdase pahameele.