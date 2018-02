Erasektorist maksuametisse läinud tippjuht: see võiks olla kingitus riigile

Suurraidi sõnul vaatas ta tööd otsides avatud pilguga ringi ja silm jäi peale just maksuametile. Ta on veendumusel, et MTA on Eesti üks edumeelsemaid organisatsioone avalikus sektoris. «Lisaks tekitas südantrahustavat tunnet see, et maksuameti peadirektor Valdur Laid tuli samuti erasektorist (töötas varem Soome Telia Sonera juhina-toim). Teda ma ka natuke varasemalt tundsin,» ütles Suurraid, lisades kohe täpsustuseks juurde, et ta kandideeris siiski ametlikus korras ja mingit eraldi kutset ta Laidilt ei saanud.

Tema sõnul võiks see mingist mõttes olla kingitus Eestile riigi 100. sünnipäevaks, kui erasektori inimesed riiki teenima lähevad. «Tore, kui minnakse riigitööle ja tahetakse panustada oma teadmiste ja oskustega riigi arendamisse. Mul riigisektori kogemus varasemast üldse puudub,» selgitas mees. «Siiski tegelen siin juhtimisega ja see on koht, kus ma end hästi ja kindlalt tunnen. Samuti olen maksuametis ümbritsetud väga tarkadest inimestest,» kiitis ta.

Mis siis Suurraidi juhtimisel Eesti piiripunktides muutub? «Ma ei tulnud siia missiooniga, et Eesti toll peab hakkama teistpidi ringi käima. Küll aga saan pakkuda head juhtimist ning teenuste arendamist ja efektiivistamist,» rääkis ta. Tollitööga pole Suurraid aga varasemas elus kokku puutunud.

Ta tõi välja tolli kõige laiemad eesmärgid: kolmandatest riikidest Eestisse sisenevate kaupade õiglane maksustamine ja samal ajal salakaubaveo takistamine. «Tahame luua ausat konkurentsi neis sektorites, kus saab salakaubaga pätti teha. Sellega toetame tublisid Eesti firmasid, kes tahavad ausal teel kaupu eksportida ja importida,» ütles Suurraid.

«Lätist alkoholi toomine ei ole otseselt probleem,» muheles ta. «Väga paljud inimesed, kes seda teevad, ei riku kuidagi seadust. Me teame, kuidas aastakümneid veeti alkoholi Eestist Soome, ilma, et see oleks kriminaalne olnud. Tegelikult on need kogused, mida Lätist tuuakse, igati seaduslikud ja see pole teema. See, miks inimesed üldse seal käivad, on arutelu koht,» ütles ta.