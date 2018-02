Tõsielustaari säuts langetas Snapchati turuväärtust miljardi võrra

«Kas keegi peale minu veel ei ava enam Snapchati? Või olen ma ainuke … uhh see on nii kurb,» vahendas BBC tõsielustaar Kylie Jenneri Twitteri säutsu.

Kuna 24,5 miljoni Twitteri jälgijaga Jenner on paljude noorte eeskuju, ajas tõsielustaari säuts Wall Streeti ärevile. Snapchatil on praegu niigi keerulised ajad, sest rakenduse uuendus on kasutajatele vastumeelne.