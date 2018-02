Riik võtab jäätmekorralduses omavalitsustelt ohjad

«Kohalikele omavalitsustele on jäetud väga suur otsustusvabadus, kuidas jäätmekäitlust ja sealhulgas ka liigiti kogumist oma territooriumil korraldada. See on aga viinud olukorrani, kus liigiti kogumine on KOVides väga erineva kvaliteediga ning erinevate reeglite tõttu on ka inimesed segaduses,» selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.