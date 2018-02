Kaks ja pool nädalat pärast streigi algust: Rakvere lihatööstuse streikijad nõuavad läbirääkimiste viivitamatut jätkamist

Streikijad nõuavad, et HKScan austaks töötajate organiseerumisõigust ja tunnustaks oktoobris asutatud ametiühingut läbirääkimispartnerina ning tõstaks töötajate alla keskmise jäävaid palku.

Tapamaja töötajad on streikinud üle kahe nädala. Streiki alustati, kui Eesti riikliku lepitaja juhtimisel peetud läbirääkimised detsembris nurjusid ja tööandja ei nõustunud lepitaja ettepanekuga, millega töötajad oleksid nõustunud.

Töötajad on pettunud tööandja otsuses töötajate ametiühing ja usaldusisik läbirääkimistelt kõrvale jätta. HKScani tegevjuht Jari Latvanen ütles esmaspäeval Yle ajakirjanikule, et tootmisüksuses «on peetud väga häid koosolekuid koostöörühmadega, mille liikmed on töötajate valitud».

«Tööandja on teatanud, et soovib pidada läbirääkimisi vaid oma koostööorganiga, mitte töötajate asutatud ametiühinguga. Töötajad said valida koostööorgani liikmed tööandja valitud kandidaatide hulgast. Kolmeteistkümnest liikmest vaid kaks on tootmisega tegelevad töötajad. Oleme veendunud, et koostööorgan on loodud ametiühingu mahasurumiseks. Selle sõnum oli, et streik tuleks kohe lõpetada,» ütles HKScani Rakvere lihatööstuse töötajate usaldusisik Andrus Saaremägi.

Latvanen on öelnud ka, et HKscan on tõstnud Rakveres palku igal aastal kuus protsenti ja palgad on «19 protsenti kõrgemad toiduainetööstuse töötajate keskmisest palgast Eestis».

Töötajad sõnul on aga tööandja antud andmed palgataseme kohta on eksitavad. Tegelikult ei ole töötajatele kätte jääv palk mitte tõusnud, vaid isegi vähenenud, sest töötajatele põhipalga lisaks makstavaid lisatasusid ja kuude lõikes varieeruvat tulemustasu on vähendatud.

«Kahtlustan, et Latvaneni antud andmetes on arvestatud ka teenistujate palku. Rakvere tapamaja töötajate kuu brutopalk on umbes 1000 eurot, millest jääb kätte alla 800 euro,» märkis Eesti Ametiühingute Keskliidu EAKL-i organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

Töötajate seisukohta toetab Eesti riikliku lepitaja Meelis Virkebau 30.11.2017 tehtud kokkuleppe ettepanek, milles soovitatakse tõsta töötajate palk Eesti toiduainetööstuse töötajate keskmise brutokuupalga tasemele, mis oli 2017. aasta teises kvartalis 1071 eurot.

Ka HKScani Soome töötajate usaldusisikud arutasid eile töökohtadel Rakvere olukorda. Usaldusisikud nõuavad, et tööandja hakkaks kiiresti astuma samme mõlemale osapoolele vastuvõetavale kokkuleppele jõudmiseks Rakveres, ja on vajaduse korral valmis toetusaktsioonideks, kui lahendust ei leita.