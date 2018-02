Tallinna küttehind on kallim kui mujal Baltikumis

Tallinna kütteenergiamüüja Utilitas Tallinn hinnakirja kohaselt on Tallinna kütte hind käibemaksuta 49,96 eurot megavatt-tunni kohta ehk koos käibemaksuga 59,95 eurot megavatt-tunnist.

Soojuse kehtiv piirhind Tallinnas on 49,96 eurot megavatt-tunnist, millega võib müügihind olla võrdne või madalam. Juhul, kui tegelikud kulud osutuvad prognoositust väiksemaks, saab soojusettevõte müüa soojust piirhinnast odavamalt.

Läti pealinna Riia munitsipaalse soojafirma Rīgas Siltums andmetel maksab sealne soojusenergia veebruaris käibemaksuta 44,39 eurot megavatt-tund. Riias on toasooja hinnatase fikseeritud maagaasi müügihindadega, mis veebruaris oli 0,19 eurot kuupmeetri eest. Lätis on keskkütte käibemaksule soodustus standardse 21 protsendi asemel 12 protsenti, ehk toasooja hind on Riias käibemaksuga 49,71 eurot megavatt-tunni eest.