Eesistumine vedas kesklinna hotelli tulemused kasvule

OÜ Nordic Hotels üürib aadressil Viru väljak 3, Tallinn hotelli koos mööbli, seadmete ja sisseseadega. Hotelli ruumid on varustatud neljatärni nõuetele. Rendileandja on OÜ Veeilu. Leping on sõlmitud 15 aastaks, tähtajaga detsember 2022. 2017 aastal üüritasu suuruseks oli 2,9 miljonit eurot.