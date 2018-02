Angry Birds'i emafirma aktsia läks vabalangusse

Rovio on juba aastaid olnud hädas uue mängu loomisega, mis oleks nii populaarne kui oli Angry Birds. Möödunud aasta septembris läks ettevõte börsile ning kogu aeg on aktsia hind langenud. Aktsiate avaliku aktsiaemissiooni (IPO) hind oli 11,5 eurot, mis tegi ettevõtte turuväärtuseks 896 miljonit eurot. Tänaseks on sellest üle poole haihtunud.

«Mänguturu majandus on muutunud, nii et iga uue kliendi kohta tuleb kulutada üha rohkem ja rohkem,» ütles Financial Timesile FIM panga analüütik Aaron Kaartinen. «Samal ajal pole sul hitti, mistõttu marginaalid ei lähe üles – uue ja parema mänguga võiks see nii olla, aga Rovio praeguses portfellis pole seda juhtunud,» lisas ta.