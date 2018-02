Eesti suurim elektritarbija plaanib hiigelinvesteeringut

Valitsus kiitis täna heaks muudatused, millega vähendatakse oluliselt suurtele elektritarbijatele mõeldud elektriaktsiisi. Majandusminister Kadri Simson ütles, et lisaks sellele tuleks tulevikus langetada ka suurtarbijate gaasiaktsiisi.

Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe ütles seepeale BNSile, et nende vaatevinklist on tegemist vaieldamatult positiivse sammuga. Nimelt maksavad nad reguleeritud energiamaksude ja võrgutasude tõttu igal aastal 4-6 miljonit eurot rohkem võrreldes sama tarbimismahuga tehasega Soomes, Rootsis, Saksamaal või Austrias. Mõju on rahaliselt suur, kuna Estonian Cell tarbib ligikaudu 2,5 protsenti kogu Eestis kasutatavast elektrist.