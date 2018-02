Läti investeerimispankur: panganduskriis – see on täielik jama

«Panganduskriis? Unustage see mõiste. Olen panganduses töötanud 25 aastat ja näinud kõiki neid kriise. Panganduskriis on nähtus, mis puudutab kõiki panku. Praegusel juhul on puudutatud vaid need, kes töötavad mitteresidentidega. Lätis on see küllaltki suur sektor, aga Eestis ja Leedus selliseid panku peaaegu enam polegi. Nii et – see pole kriis,» võttis pankur kokku.