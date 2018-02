Galerii: EV100 meenemündi tahtjad ummistasid Eesti Panga esise

Kullast meenemündi on kujundanud Tiiu Pirsko ja Mati Veermets. Mündil on kujutatud rahvuslille rukkilille ja Eesti vanimat geomeetrilist ornamenti, milles olevad sümbolid tähendavad täiuslikku õnne, arengut ja tasakaalu.

Hõbedast meenemündi on kujundanud Margus Kadarik ja Toomas Niklus. Mündil on kujutatud Eesti sinimustvalget siluetti maakeral. Taevavõlvil on Kristjan Jaak Petersoni luuleread «Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida». Kullast ja hõbedast meenemündid on vermitud Leedu Rahapajas.