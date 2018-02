Halvimal juhul peab Elron õnnetuse tõttu ostma uued vagunid

«Põhiküsimus on selles, kas vagunite kered on sirged. Me väga loodame, et nad on sirged. Vastasel juhul tuleb nad välja vahetada, et ehitada uued vagunid," vahendab ERR-i uudisteportaal Elroni juhi Olle Tischleri poolt «Aktuaalsele kaamerale» öeldut.