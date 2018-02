Botnica alustas Soome lahel jäämurdmist

Laev, mis ootab jäämurdeteenust Sillamäe reidil, on Saksamaa lipu all sõitev kaubalaev Neuland.

Veeteede ameti teatel on meri jäätunud või rüsijääd kuhjunud just ennekõike Sillamäe all.

Riigihanke tulemusel on jäämurdeteenuse osutamiseks Soome lahel aastateks 2012-2022 talvisel navigatsioonihooajal nelja kuu vältel riigi kasutada ASi Tallinna Sadam tütarettevõttele TS Shipping kuuluv jäämurdja Botnica, mille eest maksab riik ainuüksi valmisolekutasu 4,7 miljonit eurot aastas. See summa kulub Botnica prahtimisele ka siis, kui laev ainult kai ääres seisab.

Riigieelarves on sel aastal jäämurdeteenuseks kokku planeeritud 6,376 miljonit eurot. On eeldada, et seal aastal tuleb see summa suurem.