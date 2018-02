Tallinna Sadam võib peagi alustada kruiisiterminali ehitamist

Käesoleval aastal on Tallinna Sadamal plaanis alustada D-terminali laiendustöödega, silla ehitusega üle Admiraliteedi basseini ning kui kõik läheb hästi, siis on plaanis ka alustada kuriisiterminali ehitusega. «Kui kõik läheb hästi, siis me käivitaksime kruiisiterminali projekti ka, sest kruiisi äri läheb hästi. Eelmine aasta kasvas kruiisituristide arv 18 protsenti – me peame neid paremini vastu võtma,» ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees BNS-ile.