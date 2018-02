Soome maksuameti infosüsteemide eripära kahekordistas ootamatult pankrottide arvu

Selle aasta jaanuari pankrotiavalduste arv oli üllatavalt kõrge võrreldes möödunud aasta jaanuariga, kuid Soome statistikaameti sõnul on see osaliselt selgitatav Soome maksuameti infosüsteemides 2016. aasta lõpus toimunud muutustega, kirjutab Helsingin Sanomat .

Viimastel aastatel on Soomes pankrottide arv pigem vähenenud kui tõusnud. Kui 2013. aastal andis pankrotiavalduse sisse üle 3000 ettevõtte, siis aasta aega tagasi oli see langenud kolmandiku võrra ehk umbes 2000 pankrotini. Kui 2017. aasta jaanuaris andis pankrotiavalduse sisse üksnes 140 ettevõtet, siis selleks aastaks oli see number pea kahekordistunud, ulatudes 288ni.