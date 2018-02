2010. aastal tehtud foto Läti Panga presidendi ja Vene relvakompanii juhi ühisest jahiretkest sisestati rahvusvahelisse fotopanka üleeile

«Isegi kui see foto on ehtne, rääkisin ma nende inimestega mitte millestki muust kui kaladest ja karudest,» ütles Rimšēvičs Lätis asuvale Eesti Meedia uudisteportaalile TVNet.

Läti kaitseministeerium tegi kindlaks, et foto sisestati rahvusvahelisse fotopanka Scanpix 19. veebruaril kell 19.05. Scanpix Balticu juht Art Soonets uuris Postimehe küsimuse peale asja, ning selgus, et foto sisestati andmepanka Rootsi serverist ja sisestajaks oli AP.

Nii fotot kui ka AP uudist levitati üle maailma internetiportaalide kaudu, mis pole varem Lätist mitte kunagi kirjutanud – teiste hulgas India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas, kirjutab TVNet. Mõnes nendest portaalidest oli AP artikkel ainus selles valdkonnas.