Töötus Suurbritannias on taas kasvama hakkanud

Iga päevaga Brexitile lähemale liikuva Suurbritannia töötuse näitajad on esimest korda viimase kahe aasta jooksul järsku tõusma hakanud. Kuigi majanduskasvu näitajad on pigem tagasihoidlikud, loodab Inglise keskpank, et tööturg taastub pea ning nad saaks plaanitava intressimäärade tõusuga edasi minna.