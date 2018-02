Ligi peab möödunud aasta halvimaks seaduseks eelarvet: valitsus asus võlgu elades hääli ostma

Jürgen Ligi on siinkohal aga valitsuse suurim kriitik. Tema sõnul on see ilmselgelt halvim seadus, kuna see sidus riigi eelarve majandustsükli asemel võimutsükliga. Sellega hakkas riik majanduse stabiliseerimise asemel stabiliseerima hoopis oma võimu ehk ostma võlgu elades hääli, ütles riigikogulane.