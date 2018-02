Maailmakuulus muusikutepaar on miljardärid tänu osavale investeerimisele

Jay Z on ilmselt üks edukamaid muusi­kuid läbi aegade: 30-aastase karjääri jooksul on tal ilmunud 13 stuudioalbumit, mida ta on müünud üle 100 miljoni, nagu ta on müünud ka lugematutes kogustes kontserdipileteid, kirjutab LHV ajakiri Investeeri.

Jay Z, kes on tuuritanud ümber maakera kuus korda peaartistina, lisaks kaheksa korda koos Eminemi, Justin Timberlake'i ja oma abikaasa Beyoncéga, on tunnistanud, et kui tal noore artistina hakkasid sissetulekud suurene­ma, siis lasi ta kõik näppude vahelt läbi, mida ta paljuski kahetseb.

Nüüdseks on temast saanud vägagi usin investor ja oma hingevalu on ta kirjutanud oma sel suvel ilmunud plaadile «4:44» loosse «The Story of O.J». Antud räpplugu on justkui investeeri­misõpik, mis on suunatud kolleegidest meelelahutajatele ja ka muidu vingetele tegelastele, kelle käes raha ei püsi.

«Ma ostsin mingi maali ühe miljoniga, kaks aastat hiljem maksab see s***t kaks miljonit, mõned aastad hiljem juba ka­heksa miljonit. Ma ei jaksa ära oodata, millal saan selle anda oma lastele. Ma ar­van, et see on lahe,» kõlab just mitte kõige tavapärasema sõnumiga räpipala, mis on tekitanud Ameerika Ühendriikides kõ­vasti elevust.

Jay Z-l on investeeringuid üle maailma ja vägagi erinevates valdkondades. Juba 2003. aastal lõi ta koos sporditarvetefir­maga Reebok oma sarja S. Carter Collec­tion. 2005. aastal investeeris ta ilutoode­tefirmasse Carol's Daughter. Ta oli rõivabrändi Rocawear omanik, enne kui müüs selle 204 miljoni dollari eest Iconix Brand Groupile.

Jay Z on loonud äriimpeeriumi, mis hõlmab mitmesuguseid tööstusharusid alates rõivaste tootmisest kuni jookide, kinnisvara, spordimeeskondade, plaadi­kompaniideni jne. Näiteks kuulub talle spordipu­bide kett 40/40.