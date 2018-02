Selveri juht: jaeketi müügiks pole praegu õige aeg

Seoses Lidli peatset tulekuga Eesti turule on viimasel ajal räägitud sellest, et see võib kaasa tuua praeguste jaekettide koondumise, kuid Selveri juhataja Kristi Lomp leiab, et Eestis pole jaeketti müüa soovijatele enam õige aeg, sest supp on lahjaks läinud.