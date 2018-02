KALKULAATOR: vaata, millise finantsvabaduse tasemeni oled jõudnud

«Oled kunagi mõelnud, kui kaua aega võtaks finantsvabaduse esimese, teise ja kolmanda taseme saavutamine? Või kui mitu aastat varem see võiks juhtuda, kui säästa veidi enam või hoopis rohkem kulusid kokku hoides?» küsib Ilves finantsvabaduse kalkulaatorit tutvustavas blogipostituses .

Kalkulaatorisse saab sisestada oma investeerimisportfelli suuruse, keskmise aastase tootluse, inflatsioonimäära, püsikulude ja kõigi kulude suuruse ning summa, mida inimene on valmis säästma ja investeerima. Seepeale arvutab kalkulaator välja, mitu aastat võiks erinevate finantsvabaduse tasemete saavutamiseks umbes kuluda.

Ilvese väljatöötatud kalkulaatoris on finantsvabaduse tasemeid kolm. Need on alljärgnevad: