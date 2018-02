GRAAFIK Sularahapõlgurist Rootsi on mures: ehk on sellest loobumisega ikkagi üle piiri mindud?

Kui 2007. aastaks oli Rootsis ringluses kokku 97 miljardit rahatähte ja münti, siis kümme aastat hiljem on suudetud seda arvu pea kaks korda vähendada. Küll aga on Roootsi keskpank hakanud muret tundma, et ehk on sellega sularahast loobumisega riigis üle piiri mindud.