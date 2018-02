Kuus populaarset Ajakirjade Kirjastuse ajakirja liiguvad otse Ekspress Grupi alla

AS Ajakirjade Kirjastus koos ülejäänud väljaannetega liidetakse AS-iga SL Õhtuleht ja firmad jätkavad ühinemise järel nime all AS Õhtuleht Kirjastus. Liitumine viiakse lõpule 2018. aasta jooksul, kuna tehingu peab kinnitama konkurentsiamet.