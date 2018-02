Nordica ja LOT hangivad ühiselt veel kaks lennukit juurde

«Nordical on plaanis lähikuudel juurde hankida kaks lennukit – üks CRJ900 ja üks ATR72. Praeguste plaanide kohaselt soovime, et need masinad oleksid töös enne suvehooaja lendude algust,» ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo BNS-ile.