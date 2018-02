Sadamates vohab korruptsioon

Kuigi viimase seitsme aastaga on väikesadamate ehitustesse PRIA ja EASi kaudu süstitud üle 20 miljoni euro toetusi, pole paraku kõik miljonid asja ette läinud – toetusraha kasutamise kontrollidest on välja koorunud mitu juhtumit, mis on seotud nii soodustuskelmuste, toimingupiirangute rikkumiste, dokumentide võltsimise kui ka rahapesuga, kirjutab Äripäev.