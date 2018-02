Fotod ja video: raudteelt maha rammitud Elroni rong tõsteti rööbastele

Keila lähedal Kulna ülesõidul vahetati ära kahe rööbastelt maha sõitnud vaguni alusvankrid, et need siis mööda raudteed abiveduriga õnnetuspaigalt ära toimetada.

Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper ei tee saladust, et selliste õnnetuste likvideerimine on alati keeruline ning riskantne juba seetõttu, et tegemist on kümnete tonnidega. Kuna rong oli rööbastelt suhteliselt kaugel, tegi see tänased tööd eriti ebamugavaks.