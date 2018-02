Raudteelased ministeeriumile: õnnetus, mida saanuks vältida

«Raudteelastel on väga kahju, et kõige turvalisema transpordiga juhtuvad sellised õnnetused. 2014. aastal, kui Raasiku ülesõidu õnnetuses sai surma kaks inimest ja 12 vigastada, tegi ametiühing Eesti Raudteele ja ministeeriumile ettepanekuid ülesõitude ohutumaks muutmiseks. Vastuseks saime siis, et selleks on palju raha vaja ning meie ülesõidud on ohutud. Vaadake, kui vähe on raudteel õnnetusi. Õnneks ei saanud eilses õnnetuses keegi surma. Kurb on kui ka nüüd ei toimu muudatusi tõkkepuuta ülesõitudel,» ütles ERAÜ esimees Oleg Tšubarov avalduses.

«Meie jaoks on oluline, et vedurijuht, klienditeenindajad ning reisijad jõuaksid tervetena kodust tööle ja töölt koju. Iga kord jõudes tõkkepuuta ülesõidule, tekib vedurijuhil olukord, kus ta peab valmis olema selleks, et keegi võib ette sõita. See olukord tekitab stressi. Teades, et rong ei saa koheselt peatuda on see ohtlik kõikidele kes rongis viibivad. Euroopas tegeletakse ammu sellega, et ülesõidud oleksid varustatud tõkkepuudega,» selgitas ametiühingu juht.