GRAAFIK: eestlased vihuvad aasta peale soomlastest ühe kuu jagu rohkem tööd teha

OECD 2016. aasta statistika järgi töötavad eestlased 1855 tundi aastas, mis teeb keskmiselt kaheksatunnise tööpäeva. Leedukad ja lätlased töötavad eestlastest vaid napilt rohkem, leedukate keskmine töötundide arv aasta peale on 1885 tundi, lätlastel natuke enam ehk 1910 tundi.

Eestlaste keskmine töötundide arv aastas aga ületab 202 tunni võrra soomlaste oma, kes töötavad aasta peale 1653 töötundi ehk kellel on praktiliselt seitsmetunnised tööpäevad. See tähendab, et eestlased teevad aasta peale natuke rohkem kui ühe kuu jagu rohkem töötunde kui põhjanaabrid.