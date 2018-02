Soome valitsus istub 2000 konfiskeeritud bitcoin'i otsas

Soome valitsus on aga kentsakas olukorras, kuna nad ei saa bitcoin'e veel maha müüa. Lisaks on neil keelatud hoida seda krüptoraha kauplemisplatvormidel, kus tavalised inimesed oma krüptorahasid hoiavad. Selle asemel peab Soome valitsus hoidma bitcoin'e võrgust väljas, kirjutab Bloomberg.

Soome võimud on bitcoin'e konfiskeerinud alates 2016. aastast. Möödunud aasta tipuaegadel detsembri keskel olnuks nende hind lausa 40 miljonit dollarit. Kus ja kuidas nad seni oma bitcoin'i säilitanud on, valitsus ei öelnud.

Samas nõuavad seadused, et valitsused ei tohi bitcoin'e käsitleda nagu tavalist valuutat. See tähendab, et bitcoin ei kvalifitseeru valitsuste mõttes tavaliseks varaks, mille eest saab osta või investeerida.