Peaminister: Norvik Banka avaldused on provokatsioon Läti vastu

Kučinskis ütles teisipäeval pärast valitsuskabineti istungit, et «see, mida Norvik Banka praegu teeb, on provokatsioon.» Valitsusjuhi sõnul on pank pöördunud riigi vastu ja tegeleb ainult omakasuga.

Reizniece-Ozola sõnul võib Norvik Banka suhtlust välismeediaga nimetada laimuks. «Eile rahvusvahelises inforuumis juhtunu on laim. Kui on märke mingist ebaseaduslikust tegevusest peab sellest teavitama korrakaitset, mitte tegema sellest suhtekorralduskampaania,» ütles minister. Ta lisas, et panga tegevus on provokatsioon ja võib-olla osa taktikast selle kohtuasjas Läti riigi vastu.

Norvik Banka suuromanik Grigori Guselnikov ütles esmaspäeval usutluses uudisteagentuurile AP, et Läti Keskpanga president Ilmārs Rimšēvičs on aastaid pangalt raha välja pressinud.