Läti Keskpanga juht ei kavatse ametist tagasi astuda

«Saan aru, et see on väga keerukas olukord, võimalik, et kõige keerukam olukord minu elus. Mind toetavad tohutult inimesed, keda tean, mu sõbrad, perekond. Praeguseks otsustasin mitte tagasi astuda – sest ma ei ole süüdi. See on see, mida laimajad tahavad, nad tahavad, et ma tagasi astuks, et ma ei saaks end kaitsta,» ütles Rimšēvičs pressikonverentsil.

Keskpankuri sõnul võib kohtuasi kesta aastaid ning ta ei oota kiiret ja õiglast menetlust.

«Olen osalenud paljudest tähtsates arengutes Läti ajaloos ja usun, et minu abi Läti kohtuvaidluses [Norvik Banka suuromaniku Grigori] Guselnikoviga oleks väga kasulik. Kui ma tagasi astuks, oleks see triumf inimestele nagu Guselnikov,» rääkis ta.

Ta ütles ka, et on vara öelda, kas ta naaseb 21. veebruaril tööle.

Päringule, kuidas Rimšēvičsi mitte tagasi astumine mõjutab Läti finantssektorit, vastas tema esindaja Saulvedis Vārpiņš, et ametivõimud oleksid pidanud seda kaaluma. «Ametivõimud, mis olid valmis sellist sammu astuma, oleksid pidanud kaaluma finantsturu mainet. Võttes arvesse, et Rimšēvičs on kõrge ametnik ja selline operatsioon võib tuua pahameeletormi, oleksid nad pidanud kõik ette valmistama, et esitada süüdistused ja teha kiire kohtumenetlus tema süü või süütuse tõestamiseks,» ütles Vārpiņš.

Esmaspäeval teatas Läti korruptsioonitõrjeamet (KNAB), et Läti Panga juhti Ilmārs Rimšēvičs kahtlustatakse 100 000-eurose altkäemaksu nõudmises ja vastuvõtmises.

Läti korruptsioonitõrjeametnikud pidasid Rimšēvičsi kinni laupäeval. Rimšēvičsi advokaat Saulvedis Vārpiņš ütles esmaspäeval, et Rimšēvičsi «hea sõber» on tasunud tema 100 000-eurose kautsjoni ning mees vabanes kinnipidamisasutusest esmaspäeva õhtul.

Uudisteagentuur Associated Press (AP) kirjutas esmaspäeva õhtul, et Rimšēvičs nõudis Norviki panga juhtidelt korduvalt suuri rahasummasid, et pank saaks edukalt Läti turul tegutseda. Norviki esindaja kinnitas uudisteagentuurile, et panga poolt esitatud rahvusvahelises kaebuses märgitud «kõrge Läti ametnik», kes neilt korduvalt pistist välja pressis ja maksmata jätmise korral ka kätte maksis, on just nimelt keskpanga president Rimšēvičs.

AP märkis oma ülevaates, et 1992. aastast Läti panganduses juhtival kohal olnud mehe kinni pidamine ja talle esitatud süüdistus on väikeriigi finantssektori kaosesse paisanud. Altkäemaksu ja rahapesu kahtluse korral ei saa välistada ka võimalust, et sellisel ametikohal olev inimene võib olla sobivaks sihtmärgiks ka Venemaa eriteenistustele või organiseeritud kuritegevusele.

Seda, et nende kaebuses mainitud kõrge ametnik on Rimšēvičs, kinnitasid uudisteagentuurile nii Norviki tegevjuht Oliver Bramwell kui ka enamusaktsionär ja nõukogu esimees Grigori Guselnikov.

Rimšēvičsi tagasiastmist on avalikult nõudnud mitmed Läti poliitikud, sealhulgas ministrid ja peaminister Māris Kučinskis.