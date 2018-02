Olerex sai loa osta Mustamäe legendaarne tankla

Kuivõrd tankla ostmise tõttu suureneks Olerexi turuosa Eesti kütuseturul umbes 1 protsendi võrra, siis otsustas konkurentsiamet, et tehing ei kahjusta konkurentsiolukorda. Arvestades konkureerivate tanklate rohkust Tallinnas Kristiine piirkonnas, ei teki ameti hinnangul koondumise tulemusel Olerexil võimalust tegutseda konkurentidest sõltumatult.

Olerexi omanikud Antti Moppel ja Andres Linnas sõlmisid 12. jaanuaril lepingu, mille alusel ostab neile kuuluv Aqua Marina ettevõtte OÜ Kaubserv Investeeringud, mille omanik on Peeter Allas ja millele kuulub Linnu tee 64 tankla.

Koondumise põhjuseks on Kaubservi soov lõpetada tegutsemine kütuseturul ja Aqua Marinale annab tehing võimaluse laieneda Tallinnas Kristiine piirkonnas.

Aqua Marina AS omanikud on Antti Moppel ja Andres Linnas, kellele kuulub läbi Aqua Marina pool tanklaketi Olerex operaator Olerex AS, millest teine pool kuulub neile eraisikutena. Olerex teenis 2016. aastal 283,3 miljoni euro suuruse käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit.