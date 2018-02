Läti Keskpanga juht: olen saanud tapmisähvardusi

Ta rääkis ka, et reedel küsis ABLV Bank Läti Keskpangalt 1 miljardi euro ulatuses likviidsusabi, mida keskpank ei saanud pakkuda. Läbiotsimised Läti Keskpangas algasid tema sõnul kolm tundi pärast keeldumist.

«Läbiotsimised algasid pärast seda kui me keeldusime laenu andmast,» ütles keskpankur. «On ilmselge, et olen muutunud paljudele Lätis ebamugavaks. Olen saanud tapmisähvardusi, täpsemini ähvardusi mind maha lasta ja olen need edastanud ka korrakaitseorganitele.»