Endine suursaadik: Leedu murdis Lätile antud LNG terminali lubaduse

Toonane Leedu peaminister Andrius Kubilius, kes oli ametis vahemikus 2008-2012, ütles vastusena aga, et sellist lubadust ei ole Lätile antud ja Lätil polnud kavatsust terminali rajada. Tema sõnul oli see Vene Gazprom, mis tahtis Lätti LNG terminali rajada ning see oli vastuvõetamatu endisele Läti peaministrile Valdis Dombrovskisele.