Simsoni «tasuta» ühistranspordi plaan sattus taas rünnaku alla

Kagu, Viljandi, Tartumaa ja Valgamaa ÜTK juhid saatsid minister Simsonile kirja, kus nad kritiseerisid otsust, mis jätab vähemalt kaht maakonnakeskust ühendavad avalikud bussiliinid inimeste jaoks täies mahus tasuliseks. «Selline otsus on inimeste jaoks mitte ainult ebaõiglane, vaid ka diskrimineeriv,» leidsid nad.

ÜTKd toovad elulise näite. Põlva- ja Võrumaad ühendava Kagu ÜTK õlul on korraldada 31 väljumist kahe maakonnakeskuse vahel. Nad tunnistavad, et kuna hajaasustusega piirkonnas on kommertsvedajate huvi napp, tuleb kahe maakonna, Põlva ja Tartumaa vahelist bussiliiklust korraldada avalike vedudega.

Kavandatava plaani järgi eristatakse aga nende sõnul inimesi, kes soovivad sõita näiteks Põlva-Vastse-Kuuste ja Põlva-Räpina liinil. Nimelt peaksid esimese marsruudi kasutajad oma sõidu eest kukrut kergitama ainuüksi seepärast, et buss jätkab pärast Vastse-Kuustes peatumist sõitu kõrval asuva maakonna keskuse ehk Tartu suunas. Seevastu Põlva-Räpina reisijad saavad sõita täiesti tasuta, kuna buss enam teise maakonda edasi ei sõida. Sarnaseid juhtumeid on ka Viljandi ja Valga maakonnas, tõdesid ÜTK juhid.

«Selline olukord diskrimineerib kindlas suunas liikuvaid inimesi,» on ÜTKd kindlad. Kuidas taolist ebakõla inimestele selgitada, kui riiklikult on välja reklaamitud tasuta ühistransport, küsisid ÜTKd murelikult. See maalib bussitranspordi kasutajatele pildi nagu üritataks inimesi sunniviisiliselt koondada suurematesse keskustesse, mis omakorda soodustab veelgi Eesti ääremaastumist, lisasid nad.

ÜTKd põhjendavad, et teiselt poolt viib riik maakondadest välja teenuseid, mis on elanikkonnale eluliselt olulised ja vajalikud ning nende teenusteni jõudmiseks on ühistranspordi kasutusvõimalus ülioluline. «Oleme seda meelt, et tasuta sõidu õigus tekiks siiski ka naabermaakonnas asuva tõmbekeskuse suunas.»

Lõuna-Eesti ÜTKde ettepanek on võimaldada kõigil avalikel bussiliinidel, välja arvatud Harjumaal, lubada inimestel tasuta sõita.

Praeguse kava kohaselt soovib majandus- ja taristuminister Kadri Simson alates 1. juulist ellu viia Keskerakonna valimislubaduse pakkuda riigi doteeritavatel liinidel tasuta sõitu. See läheks riigile tänavu maksma 42,9 miljonit eurot.