Läti finantsjärelevalve: Läti finantssektorit võidakse õõnestada

«Seda võimalust ei saa välistada, sest väga mitmed sündmused kattuvad ja hõlmavad nii riiklikke poliitilisi huvisid kui finantssüsteemi, kuivõrd üks suuremaid pankasid, ABLV Bank, on väga keerulises olukorras,» ütles Putniņš.

On võimalik, et Lätile halba soovijad kasutavad olukorda oma huvides, või suisa algatavad neid sündmusi ja seega peab olema ettevaatlik, hoiatas ta, rõhutades, et Läti ametivõimud peavad tegema koostööd.

Putniņš lükkas tagasi Norvik Banka suurima aktsionäri Grigori Guselnikovi süüdistuse, et finantsjärelevalve on korrumpeerunud. «Ma ei ole teadlik mingist komisjoni või selle liikmete seotusest härra Guselnikovi mainitud tegevustega. Meil on selle panga järelevalvega üpriski keerukas ajalugu. See, mis ta ütles, pole tõsi,» ütles Putniņš.

Guselnikov ütles uudisteagentuurile AP, et Läti Keskpanga president Ilmārs Rimšēvičs on aastaid Norvik Bankalt raha välja pressinud. Guselnikovi väitel nõudis Rimšēvičs regulaarselt pistist läbi vahendajate alates 2015. aastast, ähvardades vastasel korral panka rangemate regulatsioonidega. Rimšēvičs olla öelnud, et saab Guselnikovi aidata, kuna Läti finantsjärelevalve on talle isiklikult lojaalne.

Norvik Banka on «Läti vanemametniku» poolse ametivõimu kuritarvitamise ja väljapressimise asja andnud ka Maailmapanga arbitraažikohtusse.

Läti Keskpanga presidenti kahtlustatakse kriminaalasjas 100 000-eurose altkäemaksu nõudmises ja vastuvõtmises, teatas Läti korruptsioonitõrjeamet KNAB esmaspäeval.