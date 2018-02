Jamie Oliveri restoranikett on pankroti veerel

Sellest 30,2 miljonit naela või 34,1 miljonit eurot ollakse võlgu pankadele, 41,3 miljonit naela või 46,6 miljonit eurot tarnijatele ja üürileandjatele ning 2,2 miljonit naela või 2,5 miljonit eurot töötajatele, vahendab Guardian.

Oliveri pressiesindaja kinnitusel on mõningased võlad ettevõtluses tavalised ning keegi ei pea muretsema, et talle tasumata jäetakse. Dokumentides aga paistab, et restoran on pankroti veerel.

Kui Jamie’s Italian avas Oxfordis oma esimese restorani 2008. aastal, olid nii kliendid kui toidukriitikud seda meelt, et toit on hea, portsud suured ja hinnad mõistlikud ning huvilistest oli järjekord ukse taga.

Asjad hakkasid aga hapuks minema 2017. aastal kui Jamie’s Italian kurtis kibeda konkurentsi, kasvavate kulude ja Brexiti mõjude üle, mistõttu tuli sulgeda 6 restorani.

Detsembris pani Oliver 3 miljonit oma raha, et restoraniketti päästa, kuid tänavu jaanuaris teatas restoranikett, et 37 restoranist tuleb veel 12 sulgeda, et teised saaksid uksed lahti hoida.

2016. aastal oli ettevõtte maksueelne kahjum 9,9 miljonit naela

Mured on sarnased kogu sektoris. Ettevõtetel läks hästi, kui majandus kriisist taastus ning inimesed hakkasid rohkem väljas söömas käima. See tähendas aga, et avati üha uusi restorane ning konkurents muutus verisemaks, samal ajal kasvasid ka üürid ja toiduainete hinnad.