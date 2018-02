Valus hoop: suurim liikluskindlustuseta sõiduki põhjustatud kahju oli 100 000 eurot

«Igapäevases liikluses on iga 50. sõiduk nõuetekohaselt kindlustamata. Meie praktikale tuginedes ei ole suur osa juhtidest teadlikud, et nad juhivad liikluskindlustuseta autot. Unustamine on üks peamisi lepinguta sõitmise põhjuseid,» märkis liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Hillar Lõhmussaar.