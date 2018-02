Läti pangaliit nõuab Euroopa Keskpangalt rahapesu asjus selgitust

Läti pangaliidu juht Sandra Liepina märkis televisioonis esinedes, et ABLV ärimudelil seaduslikkus oli Euroopa Keskpanga jälgimise all ning seega võlgneb Keskpank Lätile selgituse.

Liepina kutsus üles Euroopa Keskpanga esindajaid Lätti tulema ja võtma ühes aruande panga järelevalve kohta ning samuti aru andma sellest, millist informatsiooni jagati USA ametkondadega ning mis jäi tegemata, et olukord nii pööraselt käest läks.

Liepina sõnul on viimastel aastatel erinevad organisatsioonid teinud tublisti koostööd, et vähendada mitteresidentide teenindamisest tulenevaid riske panganduses.

USA uurijate hinnangul maksis ABLV Läti ametnikele altkäemaksu, et riigi seadusi eirates äri ajada. Pank on kinnitanud, et lükkab kõik taolised süüdistused ümber.